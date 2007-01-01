Калужский десантник погиб на СВО
Илье Новикову из Людиново было 24 года, сообщил 30 июля глава города Игорь Синицын.
Молодой человек выучился на сварщика, но в 2019 году призвался в армию и остался служить по контракту. Участвовал в военной операции в Сирии.
- 18 июля при развертывании самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» десантники были атакованы вражескими беспилотниками, - пояснил Синицын. - Новиков Илья получил смертельные осколочные ранения.
Мужчина посмертно представлен к ордену Мужества. Похороны пройдут 30 июля.