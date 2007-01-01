Почти каждую неделю аварии: калужане просят обезопасить пешеходный переход

Во вторник, 29 июля, женщина оставила обращение под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по улице Гурьянова есть пешеходный нерегулируемый переход. Он находится не доезжая конечной остановки, так вот именно там почти каждую неделю аварии, много случаев, когда сбивали пешеходов. Кто должен отвечать за этот переход, ведь можно если не светофор установить, то, по крайней мере, установить искусственную неровность, тогда и пешеходам спокойно можно будет переходить, и аварий не будет, ведь все будут притормаживать. Пожалуйста, решите вопрос, очень страшно переходить дорогу, - написала Ирина.

В городской управе ответили, что все технические средства на этом участке соответствуют утверждённой схеме дорожного движения, а аварии происходят из-за нарушений ПДД участниками движения. Также там отметили, что рядом работает камера фотовидеофиксации.