Что делать, если нашел банковскую карту

комментирует: Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга АГЕЕВ Вячеслав Павлович

В современном мире банковские карты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они упрощают процесс оплаты товаров и услуг, делая его более удобным и быстрым. Однако, что делать, если вы случайно нашли чужую банковскую карту? Как избежать неприятностей и при этом не попасть на уголовную ответственность? Думаю, почти каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вы, ваш ребенок или знакомый нашли банковскую карту. Что обычно делаете в таком случае?

Как правило, оставляете карту в ближайшем магазине на кассе, забираете ее с собой и высылаете информацию о находке в домовые чаты, перезваниваете в банк и сообщаете о находке, переводите на карту 1 рубль, вписывая свой номер телефона в графу «Сообщение для получателя…» для обратной связи и т.д. и т.п.

Только мало кто знает, что за подобные действия могут привлечь к уголовной ответственности.

Сегодня расскажу об основных шагах, которые помогут вам правильно и правомерно поступить, если вы нашли банковскую карту:

1. Не используйте найденную карту

Первое и самое важное правило — никогда не используйте найденную банковскую карту. Предупредите об этом своих детей. Даже если у вас есть благие намерения, например, пополнить баланс телефона владельца, это может быть расценено как мошенничество. Использование чужой карты без разрешения владельца является уголовно наказуемым деянием.

Пример: Представьте, что ваш ребенок нашел карту и решил проверить, работает ли она, купив что-то недорогое. Если правоохранительными органами будет установлено, кто именно осуществил платеж, это действие может быть квалифицировано как мошенничество. В результате вы, как родитель, можете столкнуться с серьезными правовыми последствиями.

2. Сообщите о находке в банк

Если вы нашли банковскую карту, лучшим решением будет сообщить о находке в банк, который выпустил карту. На каждой карте указан телефон горячей линии банка. Позвоните по этому номеру и сообщите о находке. Сотрудники банка смогут заблокировать карту и предотвратить возможные мошеннические действия.

Знайте: В каждом банке есть телефон горячей линии, он указан на самой карте или в свободном доступе в интернете. Найдите несколько минут, чтобы позвонить в Банк, карту быстро заблокируют, и владелец сможет получить новую без каких-либо потерь.

3. Передайте карту в полицию

Если вы не можете связаться с банком, вы можете передать найденную карту в ближайшее отделение полиции. Сотрудники полиции смогут связаться с владельцем карты и вернуть ее законному владельцу.

4. Не пытайтесь найти владельца самостоятельно

Попытка найти владельца карты самостоятельно может привести к нежелательным последствиям. Вы можете случайно связаться с мошенниками, которые могут использовать информацию о карте в своих целях. Лучше доверить этот процесс профессионалам — сотрудникам банка или полиции.

5. Будьте внимательны к своим действиям

Важно помнить, что любые действия с чужой банковской картой могут быть расценены как преступление. Даже если вы нашли карту на улице, это не дает вам права распоряжаться ею по своему усмотрению. Соблюдение закона и уважение к частной собственности — это основа безопасного и ответственного поведения.

Пример: Даже если вы оплатили кофе, считая это мелочью, при проведении расследования и установления факта пользования картой, вас могут обвинить в мошенничестве.

Подводя итог, подчеркну:

Найдя чужую банковскую карту, важно действовать правильно и ответственно. Не используйте карту, сообщите о находке в банк или передайте ее в полицию. Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать уголовной ответственности и сохранить свою репутацию.

А если карту потеряли вы, здесь важно действовать четко и быстро:

Заблокируйте карту любым удобным способом – самостоятельно в мобильном приложении или через звонок на горячую линию в ваш банк.

Имейте ввиду, если есть такая возможность, переведите накопления с потерянной карты на другой доступный счет через мобильное приложение банка, так как до момента выпуска новой карты использование денежных средств на ней будет недоступно.

Не теряйте свою карту, вот несколько доступных действий:

Быть бдительней, хранить ее в кард холдерах, кошельках, убирать в карманы на замках. В случае потери – блокировать. После блокировки приходите в банк, пишите заявление на перевыпуск карты или получаете новую карту моментальной выдачи. Если все же предпочитаете хранить карту «под рукой», можете заказать карту в форме стикера – фактически та же карта, но ее можно наклеить на мобильный телефон, который чаще находится в центре вашего внимания. Оформить цифровую карту прямо в приложении банка, получение физической карты не требуется, поэтому и терять будет нечего. Кроме того такая карта позволит спокойно оплачивать покупки по платежным QR кодам и станет более универсальным средством платежа.

В Фора-Банке есть все виды перечисленных видов карт, которые доступны для получения уже сейчас. Мы всегда рады нашим клиентам, не упускайте возможности зайти в ближайший офис и получить свою карту Фора-Банка. Специалисты Банка помогут оформить карту, расскажут подробно об условиях ее получения, доступных кэшбеках и привилегиях по ним, которым вас приятно порадуют и будут актуальны в любой сезон.

Будьте бдительны и грамотны - Берегите свои сбережения.