В Калужскую область приехала министр культуры России Ольга Любимова

Вместе с губернатором Владиславом Шапшой она побывала в Тарутино, где находится первый в России памятник событиям и героям Отечественной войны 1812 года.

- Вместе работаем над проектом, который позволит вернуть должную славу этому месту, - пояснил Шапша. - Основных направлений два. Реконструкция уникальных земляных укреплений. Приведем их в порядок. Обвяжем редуты пешеходных маршрутом с информационными стендами, интерактивными экспозициями. Строительство нового здания музея. Сейчас он размещается в приспособленном помещении советской постройки. Начинаем работать над проектированием музея. Договорились, что это будет современное, быстровозводимое здание.