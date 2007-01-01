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Общество

Жители Калужской области примут участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Дарья Джуманова
29.07, 15:09
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Приём заявок продлится до 1 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник, 29 июля.

Конкурс включает два уровня отбора – региональный и всероссийский, охватывая разнообразные сферы: от архитектурного планирования и модернизации коммунального хозяйства до поддержки предпринимательства, социальных инициатив, развития транспорта и цифровых технологий. Кроме того, мероприятие способствует выявлению и распространению эффективных методов работы органов местной власти.

В текущем году на региональный тур поступило 54 проекта от 31 района Калужской области. Наиболее успешные из них продолжат борьбу на федеральном уровне. В прошлом сезоне проекты Калуги и Кирова вошли в число победителей, и теперь их опыт будет масштабирован в других регионах.

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