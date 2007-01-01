Калужские питомцы покоряют мир: 35 кошек и собак отправились за границу

С начала 2025 года региональное Управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз 35 домашних животных. Среди них — 21 собака и 14 кошек, которые отправились в путешествия по разным странам мира.

Четвероногие путешественники пересекли границы 13 государств: Францию, Испанию, Италию, Финляндию, Словению, Литву, Венгрию, Болгарию, Грузию, Турцию, Южную Корею, Северный Кипр, Кубу.

Ведомство напоминает: для поездки в страны ЕС или транзита через Евросоюз (например, в Калининградскую область) необходимо заранее подготовить документы, подтверждающие наличие антител к бешенству.