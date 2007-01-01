Чем заняться, если отключили интернет: 20 классных идей для цифрового детокса

Отсутствие мобильного интернета, конечно, досаждают, но если разобраться — это вовсе не страшно: какое-то время вполне можно побыть и без соцсетей. Например, наши родители, да и мы в детстве, отлично развлекались в настоящей, а не в виртуальной реальности. Составили чек-лист с идеями топовых олдовых занятий, о которых многие уже забыли. А еще — добавили советы, что полезного можно сделать по дому и куда сходить.

10 лучших дел, которые можно сделать дома

Если отключение интернета застало вас дома, а выходить никуда не хочется, то предлагаем вспомнить забавы из детства или заняться чем-то полезным, до чего обычно не доходят руки.

Позвоните близким и друзьям. Поговорите по душам и вспомните забавные случаи — это намного круче коротких переписок в мессенджерах. Приготовьте что-то по легендарному рецепту из детства. Например, испеките шарлотку, сделайте фруктовый салат или просто намажьте свежий батон маслом и посыпьте сверху сахаром! Вуаля, добрые воспоминания о летних каникулах разблокированы. Устройте соревнования по «настолкам». Ваши близкие с удовольствием включатся в «Монополию» или «Алиес». Полистайте старые фотоальбомы. Посмотрите на свои детские снимки, портреты родителей и старших родственников. Ощутите дух поколений и немного растрогайтесь, чего уж тут. Уделите внимание питомцам. С кошками и собаками можно поиграть, рыбкам почистить аквариум, а черепаху — угостить свежими одуванчиками. Сделайте зарядку. Пять минут такого спорта хорошо снимают напряженность в теле и дают повод гордиться собой, ведь это — забота о своем здоровье. Приведите в порядок балкон. Устройте на нем генеральную уборку, а затем — поставьте стулья и журнальный столик, чтобы под вечерний кофе любоваться закатом. Для настроения можно развесить гирлянду на солнечных батареях. В сумерках она будет очень красиво мерцать. Разберите шкаф. Наверняка в нем «затерялась» классная футболка или летний топ, о которых вы благополучно забыли и которые самое время выгулять. Отремонтируйте какую-нибудь вещь. Может, давно пора подтянуть гайки на шатающемся стуле? Или что-то заштопать? Или подклеить обои? Почистите память на смартфоне. Удалите старые мемы, скрины, неудачные снимки, ненужные приложения.

10 идей, если хочется движа

Любителям куда-нибудь сходить и поймать летний вайб понравится подборка в стиле ретро.

Сходите в музей. Спойлер: в картинных галереях и на выставках можно узнать больше, чем в интернете. Отправьтесь в кинотеатр. Побалуйте себя огромным экраном, крутым звуком и люксовым попкорном. Отдохните в центре города. Посидите на летней веранде какого-нибудь кафе, погуляйте по красивым улицам или по ухоженным паркам. Съездите за покупками в торговый центр. Согласитесь, так здорово выбирать одежду не по картинке в приложении маркетплейса, а лично, с примеркой. Прокатитесь на трамвае или на троллейбусе. Вспомните, какой восторг вызывали такие поездки в детстве! Почильте на пляже. Почему бы в родном городе не почувствовать себя, как на курорте? Походите по горячему песку, поиграйте с отдыхающими в мяч и съешьте вареную кукурузу. Расслабьтесь на даче. Если хочется уединения, то стоит наведаться в домик в деревне. Там удастся искупаться в той самой бочке, в которую вы ныряли в детстве. А еще — снять стресс во время копания в грядках. Посидите на лавочке во дворе. Да-да, как в детстве! Подышите свежим воздухом, полюбуйтесь цветами в палисадниках, перекиньтесь парой фраз с соседом. Сами не заметите, как «в глаз попадет ностальгия». Потренируйтесь на спортплощадке под открытым небом. Такие зоны с турниками и тренажерами есть почти в каждом районе города. Получится и кардио сделать, и прокачаться. Вспомните дорогу к библиотеке. Вас удивит, сколько трендовых книг и журналов есть на полках. Можно полистать их в читальном зале, а можно взять с собой.

Что в итоге

Не стоит нервничать, если в телефоне вдруг пропадает интернет. Это временная необходимость, и связана она с требованиями безопасности.

Также не стоит бежать в салоны связи и менять оператора — это не поможет, поскольку такие ситуации случаются повсеместно.

Помните: когда нет 4G, есть повод круто провести время в реальности и насладиться прекрасным летом.