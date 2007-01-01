Сельхозпредприятие в Калужской области оштрафовали за загрязнение рек

Природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности сельскохозяйственного предприятия вблизи деревни Верхнее Косьмово Перемышльского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 29 июля.

Проверка показала, что из-за сброса сточных вод с отходами животноводства произошло загрязнение безымянного ручья, впадающего в реку Ужердь, а также самой реки.

Прокуратура внесла представление предприятию, после чего были приняты меры для предотвращения дальнейших сбросов и укрепления защитных сооружений. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства компанию привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей.