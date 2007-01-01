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Общество

В Калуге просят сделать освещение на Дальнем переулке

Дарья Джуманова
29.07, 10:58
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Во вторник, 29 июля, мужчина оставил обращение под публикацией главы региона Владислава Шапши.

- Хотел Вас попросить, дайте, пожалуйста, поручение наладить работу уличного освещения вдоль дороги переулка Дальнего, от ул. Московской до ул. Дальней. Там имеется пешеходный переход, но, к сожалению, он не освещен. Я уже обращался в «Решаем вместе» и с официальным письмом в горуправу, но город не смог найти собственника столбов и приборов освещения, а на баланс не хотят брать, очередная отписка. Скоро начнет темнеть рано, и на пешеходном переходе будет небезопасно, - написал он.

В горуправе ответили, что бюджетом на этот год проектирование и строительство уличного освещения не планируется. В ведомстве постараются рассмотреть эту возможность в последующие годы.

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