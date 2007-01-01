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Общество

В Бабынинском районе жалуются на бесконтрольный выпас коров

Дарья Джуманова
29.07, 10:47
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В понедельник, 28 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

- Устали писать в чат про коров. Кто возместит нам раздолбанные дороги? Кто возместит ущерб за разбитую машину? Коровы выбегают и бросаются под колеса. Когда кончится это безобразие? Куда писать! В Москву или Господу Богу? Избавьте нас от этих коров, - написала Лада.

В районной администрации уточнили, что коровы принадлежат организации «Брянская мясная компания», которая нарушает правила содержания крупного рогатого скота. Им уже направлено обращение.

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