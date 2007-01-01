Грузовики уничтожают пешеходную дорожку в Воротынске

В понедельник, 28 июля, местная жительница Татьяна оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- В 2023 году, после долгих ожиданий, по ул. Центральная, вдоль частных домов, построили пешеходную дорожку, что обеспечило безопасность хождения людей. На сегодняшний день дорожка в плачевном состоянии. Некий предприниматель построил магазин, теперь, пересекая дорожку, ездят грузовые машины. Мало того, что они испортили государственное имущество, опять же это небезопасно. Местная администрация ничего не предпринимает, довольствуясь отписками, что ждут окончания строительства. Но все же понимают, что строительный магазин — это постоянный поток грузовых машин, - написала женщина.

В администрации Бабынинского района заявили, что направили подрядчику претензию в рамках гарантийных обязательств. Ориентировочный срок выполнения работ - 1 октября.