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Общество

Шапша подал документы на участие в губернаторских выборах

Дмитрий Ивьев
29.07, 08:03
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Рабочая группа Избирательной комиссии Калужской области приняла их в понедельник, 28 июля.

Действующего губернатора выдвинула партия «Единая Россия».

В Избиркоме пояснили, что Владислав Шапша представил 138 подписей в свою поддержку, а также пакет документов по трем кандидатурам для назначения в Совет Федерации в случае своего избрания.

Напомним, в начале июля стало известно, что кандидатами в губернаторы также будут Николай Яшкин (КПРФ), Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Степан Опарышев (ЛДПР) и Надежда Ефремова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

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