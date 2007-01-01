Шапша подал документы на участие в губернаторских выборах

Рабочая группа Избирательной комиссии Калужской области приняла их в понедельник, 28 июля.

Действующего губернатора выдвинула партия «Единая Россия».

В Избиркоме пояснили, что Владислав Шапша представил 138 подписей в свою поддержку, а также пакет документов по трем кандидатурам для назначения в Совет Федерации в случае своего избрания.

Напомним, в начале июля стало известно, что кандидатами в губернаторы также будут Николай Яшкин (КПРФ), Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Степан Опарышев (ЛДПР) и Надежда Ефремова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).