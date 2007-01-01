В Калужской области повысят пенсии с 1 августа

Более 78 тысяч калужских пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии за работу в прошлом году. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении Социального фонда.

- Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, а также гражданам, получающим пенсии по потере кормильца, - говорится в официальном комментарии. - В этом году повышение затронет 78 308 калужских пенсионеров.

Если люди работали в 2024 году, а в текущем уже нет, пенсию все равно проиндексируют с 1 августа.

Размер пенсии по потере кормильца пересчитывают только один раз - в августе следующего года после оформления такого вида пенсии, поскольку при ее расчете учитываются страховые взносы умершего кормильца, а не получателя пенсии.

Индексация в обоих случаях носит беззаявительный характер, выплата назначается автоматически.