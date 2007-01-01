Жители Малоярославца вынуждены ремонтировать дорогу за свой счёт из-за нехватки бюджетных средств

27 июля местная жительница Наталья обратилась к губернатору в соцсетях с вопросом о ремонте улицы Карижской.

- Почему ремонт не производят за муниципальный счет? Сейчас происходит сбор средств с фирм, расположенных там, СНТ. Так как по этой дороге невозможно ездить, яма на яме, - написала она.

- К сожалению, из-за недостатка финансирования выполнить ремонт дороги нет возможности. Капитальный ремонт по ул. Карижская выполнят до 2030 г.. Поэтому инициативные жители приняли решение отремонтировать дорогу за свой счёт. Ремонтные работы находятся на этапе согласования в органе местного самоуправления, - сообщили в районной администрации.