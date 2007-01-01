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Общество

Сотрудники сферы культуры Медынского района поддерживают жителей дома престарелых

Дарья Джуманова
28.07, 14:49
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Преподаватели и ученики Медынской детской школы искусств регулярно радуют жителей местного дома-интерната для престарелых и инвалидов творческими выступлениями. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 28 июля.

В течение 2024–2025 учебного года перед подопечными учреждения выступили юные вокалисты, ансамбль педагогов «На бис!», а также воспитанники отделения народных инструментов под руководством Н. А. Куракова.

Кроме концертов, сотрудники культурных учреждений района проводят для старшего поколения тематические вечера и другие творческие мероприятия, создавая атмосферу тепла и внимания.

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