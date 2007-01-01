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Общество

В Кривской школе появится класс для обучения управлению БПЛА

Дарья Джуманова
28.07, 14:38
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С начала нового учебного года в Кривской школе Боровского района начнётся обучение школьников основам работы с дронами, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области 28 июля.

Программа станет частью специализированного аграрного класса. Школьники освоят принципы работы дронов, их настройку, программирование и применение на практике. Поддержку в обучении окажут местные сельхозпредприятия, заинтересованные в подготовке кадров для современного агропромышленного комплекса.

Агрокласс работает в школе уже третий год, но раньше он был факультативом. Теперь же его включат в основную учебную программу с углублённым изучением профильных предметов, практическими занятиями и профессиональной ориентацией.

Кривская школа — первое в Калужской области учебное заведение, где внедрят системную подготовку учащихся в сфере агро- и авиатехнологий, ориентированную на запросы региона и федеральные инициативы.

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