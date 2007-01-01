Калужанин получил штраф за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА

Людиновский районный суд утвердил решение о штрафе жителю Калужской области за публикацию запрещенного контента в социальных сетях. Мужчина попытался обжаловать административное наказание, назначенное ему за размещение видеоматериалов о последствиях атаки беспилотников.

Спорный ролик был опубликован в январе текущего года через местное сообщество в соцсети «ВКонтакте». В ходе судебного заседания ответчик отрицал свою вину. Тем не менее, после рассмотрения материалов дела и анализа аргументов сторон, суд постановил, что подсудимый не представил убедительных доказательств своей невиновности.

Таким образом, решение первой инстанции осталось в силе, и калужанину придется выплатить назначенный штраф, сообщили 28 июля в региональном правительстве.