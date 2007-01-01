Шапша поручил повысить безопасность дорожного движения в регионе

На еженедельном оперативном совещании губернатор Калужской области Владислав Шапша обозначил ряд задач, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

В текущем году на обеспечение безопасности на дорогах выделено более 1,1 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на увеличение количества проекционных пешеходных переходов на треть, их общее число достигнет 282. В 24 населенных пунктах появится уличное освещение на дорогах, а также планируется установка более шести тысяч погонных метров барьерных ограждений. Продолжается работа по разделению транспортных потоков.

Владислав Шапша отметил, что, несмотря на снижение уровня гибели людей на дорогах до минимальных значений за последние 50 лет, сейчас наблюдается рост числа ДТП с летальным исходом при общем снижении количества аварий. Это, по его мнению, является тревожным сигналом.

Глава региона поручил заместителю Ольге Ивановой в ближайшее время провести совещание. Региональному Минтрансу совместно с ГИБДД предстоит проанализировать мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, оценить их эффективность и определить приоритеты. Это позволит направлять средства в первую очередь на те меры, которые способствуют сохранению жизней людей.