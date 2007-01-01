В Спас-Деменском районе устранили нарушения на детской площадке

Прокуратура района в июне 2025 года провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации детских игровых площадок. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 28 июля.

В ходе проверки выявлены нарушения на территории социального реабилитационного центра для несовершеннолетних «Черёмушки».

На детской площадке обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия и повреждения креплений игрового оборудования, что могло создать угрозу безопасности детей.

Прокуратура внесла представление руководителю центра с требованием устранить нарушения. В результате все недочеты были исправлены, а игровая площадка приведена в соответствие с нормативными требованиями.