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Общество

В Спас-Деменском районе устранили нарушения на детской площадке

Дарья Джуманова
28.07, 13:04
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Прокуратура района в июне 2025 года провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации детских игровых площадок. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 28 июля.

В ходе проверки выявлены нарушения на территории социального реабилитационного центра для несовершеннолетних «Черёмушки». 

На детской площадке обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия и повреждения креплений игрового оборудования, что могло создать угрозу безопасности детей. 

Прокуратура внесла представление руководителю центра с требованием устранить нарушения. В результате все недочеты были исправлены, а игровая площадка приведена в соответствие с нормативными требованиями. 

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