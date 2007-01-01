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Общество

В Мосальском районе отремонтировали колодец после вмешательства прокуратуры

Дарья Джуманова
28.07, 12:34
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Районная прокуратура провела проверку по жалобе жителя деревни Бурмакино на нарушения в сфере водоснабжения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 28 июля.

Оказалось, что местный шахтный колодец находился в ненадлежащем состоянии: в него попадали осадки и пыль, а вода не соответствовала санитарным нормам. 

Главе администрации сельского поселения внесли представление. В результате колодец отремонтировали, а воду продезинфицировали.

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