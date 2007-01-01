В Хвастовичском районе водителя наказали за причинение тяжкого вреда здоровью велосипедисту

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 28 июля.

В мае 2024 года на автодороге М-3 «Украина – Судимир – Хвастовичи – Теребень» виновный за рулем автомобиля «Фольксваген Каравелла» сбил пожилого велосипедиста. В результате аварии 76-летний пенсионер получил тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы.