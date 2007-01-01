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Общество

Калужанка предложила активнее штрафовать уличных торговцев для пополнения бюджета

Дарья Джуманова
28.07, 10:58
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В пятницу, 25 июля, местная жительница оставила комментарий под постом главы региона Владислава Шапши.

- Может быть, следственным органам пора заняться проверками по фактам бездействия сотрудников горуправы? Под каждым постом на вашем канале они «отписываются» про отсутствие финансов. Вместе с тем не желают пополнять бюджет за счёт штрафов. Их бесполезные «регулярные рейды» не дают никаких результатов. Обнаглевшие незаконные торговцы уже стоят с двух сторон тротуара по улицам Плеханова, Кирова и других города Калуги, - написала Елена.

- Вчера наши специалисты проводили рейд. Составлены протоколы у кого были документы. Повторный рейд будет в течение следующей недели, - сообщили в горуправе.

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