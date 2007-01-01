От производства тарного картона к комплексным упаковочным решениям
Сегодня предприятие выпускает не только тарный картон, но и создаёт упаковку, которая решает вопросы клиентов: сохраняет продукты, за счёт брендирования повышает узнаваемость компании, обеспечивает удобство использования, снижает логистические издержки и при этом не вредит планете.
Например, экопакеты из макулатуры заменяют аналогичные продукты из нефтепереработки, сокращая углеродный след.
В 2023 году неотъемлемой частью Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры стали производственные мощности компании по производству гофроупаковки — фирма «Веста». Этот стратегический шаг позволил объединить 33-летний опыт специалистов по производству гофроупаковки с многовековыми традициями одного из бумажных предприятий России. Сегодня филиал «Веста» — это современное подразделение, играющее ключевую роль в производственной системе ПЗБМ.
После вхождения в состав мануфактуры подразделение «Веста» претерпело значительные изменения в техническом оснащении. В первую очередь была проведена модернизация основных производственных линий. Введены в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы, позволяющие выпускать продукцию с улучшенными характеристиками.
Особое внимание уделили внедрению систем контроля качества. Лаборатория подразделения обновила аналитическое оборудование, что позволило существенно повысить точность измерений и стабильность параметров выпускаемой продукции.
Филиал производит более 72 млн кв. м гофропродукции ежегодно: коробки, лотки, сложные упаковочные конструкции для пищевой, промышленной и логистической отраслей. Но главное — планы по наращиванию объёмов.
Цех гофротары перерабатывает 70% бумаги с собственного производства тарного картона. Планируется увеличить выпуск гофрокартона до 92 млн кв. м в год.
На предприятии работает автоматизированная линия по производству гофрированного картона. Для повышения её эффективности и обеспечения стабильной работы в 2025 году планируется запуск новой котельной. Она будет полностью автоматизирована и сможет вырабатывать до 5 тонн пара в час, что значительно улучшит энергообеспечение производства.
Готовый гофрокартон поступает на перерабатывающие линии, где из него изготавливают различные виды упаковочной продукции — от стандартных коробок до сложных конструктивных решений. На современных станках производится точная высечка деталей, наносится качественная флексопечать, а также добавляются функциональные элементы — ручки, замки, вставки и другие компоненты, повышающие удобство использования упаковки.
— Мы вовсю расширяемся, — рассказывает директор по производству Сергей Алексеевич Новиков. — Уже установили новый полностью автоматизированный станок по производству гофротары китайского производства. Тестируем его. Готова площадка для нового склада сырья и готовой продукции общей площадью 4 тыс. кв. м, в сентябре планируем его эксплуатировать.
Но главной фишкой новых мощностей станет роботизация. Сегодня по цеху перемещаются электропогрузчики, работники вручную упаковывают готовую продукцию и складывают её на палеты.
— Скоро всё это будут делать роботы, — говорит Сергей Новиков. — Именно они станут снимать с ленты готовую продукцию, складывать её на палеты, упаковывать и транспортировать на склад.
Одним из значительных достижений является внедрение современной системы аспирации, обеспечивающей защиту рабочего персонала от воздействия производственных факторов.
Эти преобразования позволяют не только повысить эффективность производства, но и создать благоприятные условия для работы персонала.
Люди, которые создают упаковку будущего
За каждым метром произведённого гофрокартона, за каждой упаковкой, сошедшей с линии, стоят люди — настоящие профессионалы своего дела. На Полотняно-Заводской бумажной мануфактуре ценят каждого работника, создавая условия для профессионального роста и реализации самых смелых идей.
История Александра Аниченкова, технолога по переработке — пример того, как увлечение профессией превращается в дело жизни.
— Когда 20 лет назад я пришёл машинистом, даже и не думал, что создание упаковки может быть таким увлекательным, — вспоминает Александр. — Видеть, как из плоского картона рождается готовая коробка — это настоящее волшебство производства.
Сегодня он передаёт свой опыт молодым коллегам, помогая им осваивать тонкости профессии.
— Наше предприятие не стоит на месте — мы постоянно развиваемся, внедряем новые технологии, расширяем ассортимент. Это куда интереснее, чем работать на застывшем в развитии производстве, — с гордостью делится Александр.
Сергей Соколов, машинист 6-го разряда с 23‑летним стажем, отмечает серьёзные изменения:
— Новые станки, автоматизация, увеличение площадей — производство стало современным. Физически работать легче, график удобный: день, ночь, отсыпной, выходной.
Для Сергея производство давно стало вторым домом.
— Прихожу — и как в родных стенах, — говорит он. — Всех коллег знаю, меня все знают. Эта атмосфера дорогого стоит.
Сергей, прошедший путь от новичка до машиниста высшего разряда, уверенно заявляет:
— Не бойтесь приходить к нам! Здесь вас встретят хорошие люди — всегда помогут, подскажут, научат. А что касается зарплаты — с каждым месяцем, с каждым новым освоенным навыком она будет только расти.
Марина Гаврюшина, машинист высекательного агрегата, за два десятилетия работы стала свидетелем масштабных изменений.
— Когда я начинала работать, большинство операций выполнялось вручную — это был действительно тяжёлый физический труд, — вспоминает она. — Сегодня современное оборудование не только облегчило нашу работу, но и позволило выйти на новый уровень качества продукции.
Опытный специалист с теплотой говорит о коллективе, который за эти годы стал второй семьёй, и даёт простой, но важный совет новичкам.
— Не сомневайтесь: всё обязательно получится! Мы всегда готовы поддержать и помочь тем, кто только начинает свой профессиональный путь.
Александр Пантюхин, машинист гофрировального агрегата с 21‑летним стажем, уверен — успех в профессии зависит от личной мотивации.
— Предприятие создаёт все условия — закупается новое оборудование, внедряются технологии. Но без искреннего интереса к делу не будет результата, — отмечает он.
За два десятилетия Александр прошёл путь от новичка до специалиста 6‑го разряда.
— Сегодня у нас есть и стабильность, и перспективы роста, — говорит Пантюхин. — Молодым коллегам советую не бояться сложностей — если есть желание учиться, всё получится.
Владислав Лисенков, наладчик технологического оборудования 5-го разряда, представляет новое поколение специалистов ПЗБМ. Несмотря на относительно небольшой шестилетний стаж, он уже стал важной частью производственного процесса.
— С появлением новых линий выросли объёмы, улучшились условия, — говорит Владислав.
Молодой специалист подчёркивает, что для него важны два ключевых аспекта: возможность развиваться как профессионалу и достойная оценка труда.
Как отмечают сотрудники филиала, здесь создаются все условия для профессионального роста и стабильной работы, что делает Полотняно-Заводскую бумажную мануфактуру одним из наиболее привлекательных работодателей в регионе.
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