От производства тарного картона к комплексным упаковочным решениям

Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура не ограничивается производством тарного картона и тетрадей, она расширяет свой портфель продуктов различными упаковочными конструкциями.

Сегодня предприятие выпускает не только тарный картон, но и создаёт упаковку, которая решает вопросы клиентов: сохраняет продукты, за счёт брендирования повышает узнаваемость компании, обеспечивает удобство использования, снижает логистические издержки и при этом не вредит планете.

Например, экопакеты из макулатуры заменяют аналогичные продукты из нефтепереработки, сокращая углеродный след.

В 2023 году неотъемлемой частью Полотняно-­Заводской бумажной мануфактуры стали производственные мощности компании по производству гофроупаковки — ​фирма «Веста». Этот стратегический шаг позволил объединить 33-летний опыт специалистов по производству гофроупаковки с многовековыми традициями одного из бумажных предприятий России. Сегодня филиал «Веста» — ​это современное подразделение, играющее ключевую роль в производственной системе ПЗБМ.

После вхождения в состав мануфактуры подразделение «Веста» претерпело значительные изменения в техническом оснащении. В первую очередь была проведена модернизация основных производственных линий. Введены в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы, позволяющие выпускать продукцию с улучшенными характеристиками.

Особое внимание уделили внедрению систем контроля качества. Лаборатория подразделения обновила аналитическое оборудование, что позволило существенно повысить точность измерений и стабильность параметров выпускаемой продукции.

Филиал производит более 72 млн кв. м гофропродукции ежегодно: коробки, лотки, сложные упаковочные конструкции для пищевой, промышленной и логистической отраслей. Но главное — ​планы по наращиванию объёмов.

Цех гофротары перерабатывает 70% бумаги с собственного производства тарного картона. Планируется увеличить выпуск гофрокартона до 92 млн кв. м в год.

На предприятии работает автоматизированная линия по производству гофрированного картона. Для повышения её эффективности и обеспечения стабильной работы в 2025 году планируется запуск новой котельной. Она будет полностью автоматизирована и сможет вырабатывать до 5 тонн пара в час, что значительно улучшит энергообеспечение производства.

Готовый гофрокартон поступает на перерабатывающие линии, где из него изготавливают различные виды упаковочной продукции — ​от стандартных коробок до сложных конструктивных решений. На современных станках производится точная высечка деталей, наносится качественная флексопечать, а также добавляются функциональные элементы — ​ручки, замки, вставки и другие компоненты, повышающие удобство использования упаковки.

— Мы вовсю расширяемся, — ​рассказывает директор по производству Сергей Алексеевич Новиков. — ​Уже установили новый полностью автоматизированный станок по производству гофротары китайского производства. Тестируем его. Готова площадка для нового склада сырья и готовой продукции общей площадью 4 тыс. кв. м, в сентябре планируем его эксплуатировать.

Но главной фишкой новых мощностей станет роботизация. Сегодня по цеху перемещаются электропогрузчики, работники вручную упаковывают готовую продукцию и складывают её на палеты.

— Скоро всё это будут делать роботы, — ​говорит Сергей Новиков. — ​Именно они станут снимать с ленты готовую продукцию, складывать её на палеты, упаковывать и транспортировать на склад.

Одним из значительных достижений является внедрение современной системы аспирации, обеспечивающей защиту рабочего персонала от воздействия производственных факторов.

Эти преобразования позволяют не только повысить эффективность производства, но и создать благоприятные условия для работы персонала.

Люди, которые создают упаковку будущего

За каждым метром произведённого гофрокартона, за каждой упаковкой, сошедшей с линии, стоят люди — ​настоящие профессио­налы своего дела. На Полотняно-­Заводской бумажной мануфактуре ценят каждого работника, создавая условия для профессионального роста и реализации самых смелых идей.

История Александра Аниченкова, технолога по переработке — ​пример того, как увлечение профессией превращается в дело жизни.

— Когда 20 лет назад я пришёл машинистом, даже и не думал, что создание упаковки может быть таким увлекательным, — ​вспоминает Александр. — ​Видеть, как из плоского картона рождается готовая коробка — ​это настоящее волшебство производства.

Сегодня он передаёт свой опыт молодым коллегам, помогая им осваивать тонкости профессии.

— Наше предприятие не стоит на месте — ​мы постоянно развиваемся, внедряем новые технологии, расширяем ассортимент. Это куда интереснее, чем работать на застывшем в развитии производстве, — ​с гордостью ­делится Александр.

Сергей Соколов, машинист печатно-высекательного агрегата 6-го разряда.

Сергей Соколов, машинист 6-го разряда с 23‑летним стажем, отмечает серьёзные изменения:

— Новые станки, автоматизация, увеличение площадей — ​производство стало современным. Физически работать легче, график удобный: ​день, ночь, отсыпной, выходной.

Для Сергея производство давно стало вторым домом.

— Прихожу — ​и как в родных стенах, — ​говорит он. — ​Всех коллег знаю, меня все знают. Эта атмосфера дорогого стоит.

Сергей, прошедший путь от новичка до машиниста высшего разряда, уверенно заявляет:

— ​Не бойтесь приходить к нам! Здесь вас встретят хорошие люди — ​всегда помогут, подскажут, научат. А что касается зарплаты — ​с каждым месяцем, с каждым новым освоенным навыком она будет только расти.

Машинисты высекательного агрегата (слева направо) Марина Гаврюшина, Любовь Комолова, Виктория Акопян.

Марина Гаврюшина, машинист высекательного агрегата, за два десятилетия работы стала свидетелем масштабных изменений.

— Когда я начинала работать, большинство операций выполнялось вручную — ​это был действительно тяжёлый физический труд, — вспоминает она. — ​Сегодня современное оборудование не только облегчило нашу работу, но и позволило выйти на новый уровень качества продукции.

Опытный специалист с теплотой говорит о коллективе, который за эти годы стал второй семьёй, и даёт простой, но важный совет новичкам.

— Не сомневайтесь: ​всё обязательно получится! Мы всегда готовы поддержать и помочь тем, кто только начинает свой профессиональный путь.

Александр Аниченков, технолог по переработке, и Александр Пантюхин, машинист гофрировального агрегата 6-го разряда.

Александр Пантюхин, машинист гофрировального агрегата с 21‑летним стажем, уверен — успех в профессии зависит от личной мотивации.

— Предприятие создаёт все условия — ​закупается новое оборудование, внедряются технологии. Но без искреннего интереса к делу не будет результата, — ​отмечает он.

За два десятилетия Александр прошёл путь от новичка до специалиста 6‑го разряда.

— Сегодня у нас есть и стабильность, и перспективы роста, — ​говорит Пантюхин. — ​Молодым коллегам советую не бояться сложностей — ​если есть желание учиться, всё получится.

Владислав Лисенков, наладчик технологического оборудования 5-го разряда, представляет новое поколение специалистов ПЗБМ. Несмотря на относительно небольшой шестилетний стаж, он уже стал важной частью производственного процесса.

— С появлением новых линий выросли объёмы, улучшились условия, — ​говорит Владислав.

Молодой специалист подчёркивает, что для него важны два ключевых аспекта: возможность развиваться как профессионалу и достойная оценка труда.

Как отмечают сотрудники филиала, здесь создаются все условия для профессионального роста и стабильной работы, что делает Полотняно-­Заводскую бумажную мануфактуру одним из наиболее привлекательных работодателей в регионе.

pzbm.ru