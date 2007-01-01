Калужане жалуются на затопление улицы Московской после дождей

В субботу, 26 июля, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- Подскажите, пожалуйста, когда у нас будет наведен порядок на дорогах. Ямы — наша вечная проблема, все уже смирились, видимо, что с этим нам жить, но вопрос воды, я думаю, волнует всех не меньше. На одной из главных улиц областного центра отсутствует система водоотведения, особенно остро это ощущается на участке возле нового жилого комплекса «Московский квартал». Мимо проезжали машины, погрузившиеся в воду практически до стекол, данная проблема актуальна и для пешеходов, т. к. ни с правой, ни с левой стороны дороги во время сильного дождя просто невозможно пройти, - написала Анастасия.

В горуправе ответили, что вопрос о подтоплении в период залповых дождей на этом участке дороги решается в рамках строительства новой системы водоотведения от нового квартала. Однако точные сроки работ пока не названы — проект находится в стадии разработки.