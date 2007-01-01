В Калужской области мужчину освободили от ответственности за пост о дронах, но он требует оправдания
В Людиновский районный суд обратился мужчина, пытаясь оспорить решение мирового судьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 июля.
Ранее его обвинили в нарушении закона из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» видео о беспилотниках и их последствиях в регионе.
Мировой судья прекратил дело, так как сроки привлечения к ответственности истекли. Однако мужчина настаивал на своей невиновности и требовал отменить постановление, утверждая, что не размещал материалы.
Районный суд проверил жалобу, но оставил решение мирового судьи в силе.