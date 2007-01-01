В Калужской области фермера оштрафовали за ДТП с коровами

25 июля объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила о решении суда по необычному дорожному происшествию.

В сентябре 2023 года на трассе Р132 «Золотое кольцо» автомобиль Hyundai столкнулся с коровами, вышедшими на дорогу. В результате аварии машине был нанесен ущерб почти на 590 тысяч рублей.

Владелец автомобиля подал иск к хозяину животных, требуя возместить ущерб и затраты на экспертизу. Фермер свою вину отрицал, утверждая, что водитель не справился с управлением, а принадлежность коров не была доказана.

Однако суд установил, что скот действительно принадлежал ответчику, который допустил их бесконтрольный выпас. При этом суд учел и нарушения со стороны водителя: тот превысил скорость ночью и не успел вовремя затормозить.

Вину признали обоюдной: фермер должен выплатить лишь половину суммы ущерба — около 295 тысяч рублей, а также компенсировать часть судебных издержек. Остальные требования автомобилиста были отклонены.