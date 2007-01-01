В калужской школе установили скалодром
Спортивный объект появился в селе Кременское Медынского района.
- Главной целью проекта стало создание условий для массового занятия школьников спортивным туризмом, - рассказала в понедельник, 28 июля, министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.
Стоимость работ составили 494 тысячи рублей. Из них из областного бюджета выделили 95% - 469,3 тысячи рублей.
- В рамках проекта установлен скалодром как центр спортивной и туристической подготовки, который используется как в урочной, так и во внеурочной деятельности школы, - отметила Авдеева.