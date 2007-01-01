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Общество

В калужской школе установили скалодром

Дмитрий Ивьев
28.07, 08:10
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Спортивный объект появился в селе Кременское Медынского района.

- Главной целью проекта стало создание условий для массового занятия школьников спортивным туризмом, - рассказала в понедельник, 28 июля, министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

Стоимость работ составили 494 тысячи рублей. Из них из областного бюджета выделили 95% - 469,3 тысячи рублей.

- В рамках проекта установлен скалодром как центр спортивной и туристической подготовки, который используется как в урочной, так и во внеурочной деятельности школы, - отметила Авдеева.

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