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Новость дня Общество

В Калужской области нашли 300-миллионолетний "корень времени"

В воскресенье, 27 июля о находке рассказал палеоэнтузиаст Андрей Перепелицын.
Владимир Андреев
27.07, 17:08
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Именно он обнаружил окаменевшую стигмарию, фрагмент корневой системы древовидного плауна, росшего на нашей планете в каменноугольный период.

Эта уникальная находка, возраст которой оценивается в 300 миллионов лет, была сделана в геологически перспективном районе, давно известном местным исследователям. В палеозойскую эру такие гигантские плауны формировали целые леса, ставшие впоследствии залежами каменного угля.

Стигмарии — это своеобразные капсулы времени, поясняют специалисты. Они позволяют реконструировать древнейшие экосистемы и понять, как формировался климат Земли в доисторические эпохи.

Ценный артефакт уже направлен на детальную экспертизу, где ученые определят точный возраст находки и условия ее феноменальной сохранности. Это открытие вновь подтвердило, что калужская земля хранит множество тайн, способных переписать страницы древней истории нашей планеты.

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