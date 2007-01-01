В Калужской области нашли 300-миллионолетний "корень времени"
Именно он обнаружил окаменевшую стигмарию, фрагмент корневой системы древовидного плауна, росшего на нашей планете в каменноугольный период.
Эта уникальная находка, возраст которой оценивается в 300 миллионов лет, была сделана в геологически перспективном районе, давно известном местным исследователям. В палеозойскую эру такие гигантские плауны формировали целые леса, ставшие впоследствии залежами каменного угля.
Стигмарии — это своеобразные капсулы времени, поясняют специалисты. Они позволяют реконструировать древнейшие экосистемы и понять, как формировался климат Земли в доисторические эпохи.
Ценный артефакт уже направлен на детальную экспертизу, где ученые определят точный возраст находки и условия ее феноменальной сохранности. Это открытие вновь подтвердило, что калужская земля хранит множество тайн, способных переписать страницы древней истории нашей планеты.