В Калуге размытый водой мост обещают отремонтировать до конца сентября

Мост у деревни Черносвитино в Калуге был поврежден недавними ливнями.

Во вторник, 22 июля из-за подъема воды в Яченке мост полностью затопило.

Водителям предложили искать пути объезда. Городской голова Калуги тогда объявил, что держит ситуацию на контроле.

В субботу, 26 июля, калужанка поинтересовалась, когда же приведут этот мост в состояние пригодное для проезда.

В городской управе ответили, что планируется провести все восстановительные работы до конца сентября. Правда, какого года чиновники не уточнили.