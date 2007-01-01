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Новость дня Общество

В Калуге размытый водой мост обещают отремонтировать до конца сентября

Мост у деревни Черносвитино в Калуге был поврежден недавними ливнями.
Владимир Андреев
27.07, 09:41
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Во вторник, 22 июля из-за подъема воды в Яченке мост полностью затопило.

Водителям предложили искать пути объезда. Городской голова Калуги тогда объявил, что держит ситуацию на контроле.

В субботу, 26 июля, калужанка поинтересовалась, когда же приведут этот мост в состояние пригодное для проезда.

В городской управе ответили, что планируется провести все восстановительные работы до конца сентября. Правда, какого года чиновники не уточнили.

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