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В Боровске к берегу пруда причалил сказочный кораблик

В парке Победы появился необычный арт-объект — озорной Вовка из Тридевятого царства приплыл в город на бумажном кораблике.
Владимир Андреев
27.07, 08:23
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Автор работы, художник Postoronny, с юмором подписал своё творение: «Когда хотел яхту, но подумал: "И так сойдет!"»

- Кораблик сделан из OSB-плиты и раскрашен яркими акриловыми красками, - уточнили в воскресенье, 27 июля в паблике Обнинск сити.

Теперь у боровчан есть ещё одна креативная локация для фото и улыбок. Кто знает, может, следующей остановкой Вовки станет само Тридевятое царство?

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