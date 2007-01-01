В Боровске к берегу пруда причалил сказочный кораблик
В парке Победы появился необычный арт-объект — озорной Вовка из Тридевятого царства приплыл в город на бумажном кораблике.
Автор работы, художник Postoronny, с юмором подписал своё творение: «Когда хотел яхту, но подумал: "И так сойдет!"»
- Кораблик сделан из OSB-плиты и раскрашен яркими акриловыми красками, - уточнили в воскресенье, 27 июля в паблике Обнинск сити.
Теперь у боровчан есть ещё одна креативная локация для фото и улыбок. Кто знает, может, следующей остановкой Вовки станет само Тридевятое царство?