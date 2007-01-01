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Общество

Шапша провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты России

Дмитрий Ивьев
26.07, 09:14
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Антон Котяков находился в нашем регионе с визитом в пятницу, 25 июля.

- Ключевая задача – повышение благосостояния семей. В этом помогает в том числе соцконтракт, - подчеркнул глава региона. - В прошлом году его заключили более 1800 калужских семей. Доход увеличили 77% участников. Скоро в проекте будет направление для участников СВО. Поддержке наших защитников и их семей оказываем особое внимание. В регионе действуют 34 меры соцподдержки. Завершаем создание центра реабилитации участников и ветеранов СВО.

Также принимаются дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки многодетных семей.

В Калужской области реализуется и проект долговременного ухода за людьми старшего поколения. Ставится задача, чтобы такую помощь получали все, кто в этом нуждается.

Владислав Шапша поблагодарил министра за высокую оценку работы по проекту маршрутизации молодых специалистов на предприятия области. Этот опыт будет тиражироваться.

- Совместно работаем в рамках Госкомиссии по нацпроекту «Кадры». Особое внимание – молодежной занятости, - отметил также губернатор. - В Калужской области работаем над тем, чтобы ребята не только поручили востребованную профессию, трудоустроились, но и дальше продолжали работать в регионе.

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