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Общество

Шапша и Котяков побывали в Полотняно-Заводском детском доме социального обслуживания

Дмитрий Ивьев
25.07, 19:18
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В пятницу, 25 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков побывали в Дзержинском районе.

В детском доме они познакомились с воспитанником Колей, который варил варенье, а потом пел песни.

- Он буквально покорил всех своей непосредственностью, оптимизмом и общительностью, - подчеркнул Шапша.

Гости отметили важную работу врачей, соцработников и волонтеров, которые помогают тут детям создать максимально приближенные к домашним условия.

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