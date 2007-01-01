Шапша и Котяков побывали в Полотняно-Заводском детском доме социального обслуживания

В пятницу, 25 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков побывали в Дзержинском районе.

В детском доме они познакомились с воспитанником Колей, который варил варенье, а потом пел песни.

- Он буквально покорил всех своей непосредственностью, оптимизмом и общительностью, - подчеркнул Шапша.

Гости отметили важную работу врачей, соцработников и волонтеров, которые помогают тут детям создать максимально приближенные к домашним условия.