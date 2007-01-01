Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин стал лучшим специалистом по БПЛА
Общество

Калужанин стал лучшим специалистом по БПЛА

Дмитрий Ивьев
25.07, 18:34
0 93
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Впервые в истории Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в этом году состязания проводятся в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Площадкой для проведения финального этапа стала Калужская область. И наш земляк, сотрудник ТРК «Ника-ТВ» Илья Хромов стал победителем из 12 финалистов.

Награждение прошло в авиапарке «Орешково» при участии министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и губернатора Калужской области Владислава Шапши.

- Калужская область по праву стала столицей, куда слетелись лучшие из лучших в своем деле, - подчеркнул министр.

- Мы гордимся, что их профессиональный взлет начался в нашем регионе. Беспилотные авиационные системы - одно из самых перспективных направлений. Новых побед и высот! – пожелал в свою очередь Шапша.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNTclJoWDJxdTBxdjRhYmtSWDBleGc9PSIsInZhbHVlIjoidXUxZ1RSNjlNTllzVnRRcE4wa0tSdW5tYUFIcTUxQXkvSmxXVldQRUErSjg0MHVrcEVUcTJTVEdwQ2dRWFhzQ2FocnhaY0dFYzV0OXI2bHVZQU0vM000MHlHNmdKbEx3WlpZbHZPVWN3RFN3elFVQkhFYVRUbkdZSVZmT3JTVUluNVdVcWdIWTAxRkJsSGRpYm1MTlo4RCt2REtjS1ZaYklXQXkyNFRHeThwSHl3OXpKRGVHd09KViswdk5RQUlzRmxyUWVxaDV1U3RPb1BtV3ZGblkzbC9VbGZaZWxwek5IS0ZmMEpiNGkrbWJqZStkbXE5QVdWK2xRQ1F2dWhpUE9YcFp1bmhQZm5tY1NucFc5K2lEZ2R1dmRTbWZvVGJDS0ZVdDhtOG9jTDRvcFVETlkxQjQ0SkdpSUpISm1lMXFqcjBCbTA3NWwvdTczWFJnbFdLRDJLdnNva1JCT3V0UlJ6NEc4WlJrQWg4TUkwazY3cTZnT3hhZTdiQkVXNWRXeFNFcjBWZldEeGpoSUhKbnIxY3M5UmpwUjZZcHJ4VnNxMkx4ZUR6ejVwby9pUWw5S2JtZHRBK3JYOFYxSzg3bSIsIm1hYyI6ImIxNGEyZjMyMTM0YTZjNTY5NjEwZmY1Y2QzN2ZjY2ViZDMzNTQyNThjNjM1OTI1MjgxNTg5Y2JlMTZhYjkwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFHTkpSNFJwZGx5UUpmTDkrcWdocnc9PSIsInZhbHVlIjoiWFlCQ0pWaXUxbXpQMU9rSk9LNXFjblZBUGpGbzl6b29WaGlmRktMVnc2bUpJaU8yTm1oczBOOGFyWUhMY00zNG1FTHA5OEFnWkd4L0dFekRRbVVQMEplVEcvbldKSjdNQndSVzVvSDBwaWhXRC9XbmFVTmdMMm1GSzZEaHNEMGxPN2Y2eXJrME11TXJtUStUNzF1dmx3eTRGbEJiNlFMTlNjTHAxVGIweERQdHZuaThPUFA0cTkvd1l6QkZkdzZqSXVadFpkUzdTSy9zSlp5cGVaMFM1S0g4aXZRdzZCSWhpZkppQ0ZaWHlNbHFiN1QxV3pqeXc5NUxHYkhoM21BRmhIZGNnVFh1cnkwdnpmWDc5UVFiL2NHQUNKSG9LcEhiK1VRNFRLdHN2WTJKelkxZ2dmSkdYb2xNVXh6Z3ovOG9EK2hLWDVoSG5QdHYrOHppNWZQV2l0SldCV1l1MGVOTnNxRmdsWTZuZjVFeFRLRndsRkU1T2x2ZXJWVGpPTlVMTnF6L1dSVlRpTjlId08wTlRHY0EvY2NVODFZRDllenB1RitPU0lPMWFnVnMxWjJhaWREbmE1WHUvWDg3bFA4Vzd4eHdMR0IzWVcxWDRYR212ZiszQzYxWkREM0h5SW02QVpONW1pTWg0WW1nRVhKUFR0R1BKRnkwNjlGWENmSnZIVysxRmRrKzRJd2k5NGtKa0hTYVpvZ0s1TUVtNXB3SWZHZEoyK0RZeUZnR2pxdzBxM24xOGE2dGFkeE5FMDdxQ0srZW5tWTdjb3lqNytOY3BoQ2JOd29RaUxVb0k3RnVrZnRLM2ZZekhVR0J6MHd0SEREdytSMFpxMnRmeC9YOSIsIm1hYyI6ImE2M2Q2MzQ4MDYwZjQ1NTJkYjI0NTExZDdjNTExZTk1NWZjZGJhOWU4OTE1OWVjZThlNTViN2NhNzVhZGI4Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+