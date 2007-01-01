Калужанин стал лучшим специалистом по БПЛА

Впервые в истории Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в этом году состязания проводятся в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Площадкой для проведения финального этапа стала Калужская область. И наш земляк, сотрудник ТРК «Ника-ТВ» Илья Хромов стал победителем из 12 финалистов.

Награждение прошло в авиапарке «Орешково» при участии министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и губернатора Калужской области Владислава Шапши.

- Калужская область по праву стала столицей, куда слетелись лучшие из лучших в своем деле, - подчеркнул министр.

- Мы гордимся, что их профессиональный взлет начался в нашем регионе. Беспилотные авиационные системы - одно из самых перспективных направлений. Новых побед и высот! – пожелал в свою очередь Шапша.