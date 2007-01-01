В Калуге Антон Котяков побывал в «Доброте»

Министр труда и социальной защиты России продолжает рабочую поездку по Калуге.

В центре «Доброта» Котякову рассказали об игрушке, побывавшей в космосе.

- Благодаря сотрудничеству с НКО центр готовит специалистов, которые помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Например, совместно с «Оранжевым городом» реализуют проект социальной реабилитации «Я_Сам#Я_Могу». Посмотрели, как проходят занятия. Детишкам приходится бороться с серьезными недугами. Сердце радуется, когда видишь их счастливые глаза.

Реализуется также проект, который победил в конкурсе АСИ, - «Мастерские «Ступени».

С помощью еще одной инициативы мамы на несколько часов могут оставить ребятишек заниматься в центре и заняться своими делами.

Антон Котяков отметил особую атмосферу, теплоту и позитивную энергетику в центре «Доброта».