Жители улицы Сельской в Калуге три недели будут ходить мимо мусорных куч

В среду, 23 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона в социальной сети.

- Опять пишу по поводу мусорки на Сельской, когда уже закончится этот мусорный бардак, уже вторую неделю люди обходят эту красоту по проезжей части, - написала Татьяна.

В городской управе ответили, что уборка на контейнерной площадке запланирована в течение трёх недель.

- 11 августа вернёмся с ответом по результатам, - заявили в ведомстве.