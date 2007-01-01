После Победы: из Европы возвращают бывших советских военнопленных, а в Калужской области проводят молодежный праздник

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 14 по 20 июля, а сегодня – о событиях 21-27 июля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Оживление в Албании

Как сообщает Албанское телеграфное агентство, в течение июля 11 солдат дезертировали из одного батальона греческой национальной гвардии, расквартированного близ греко-албанской границы. Солдаты заявили, что не хотят нести ответственность за страдания, которые переживает греческий народ.

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Президум Антифашистского Веча Народного Освобождения Албании одобрил «Закон о защите прав и интересов рабочих». Закон устанавливает 8-часовой рабочий день для всех категорий рабочих, не связанных с восстановительными работами и коммунальным обслуживанием. По новому закону все рабочие имеют право получать двухнедельный отпуск. Эти отпуска оплачиваются предпринимателями.

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По сообщению югославского телеграфного агентства из Любляны, союзные военные власти в Триесте освободили недавно арестованного ими председателя освободительной скупщины Триеста доктора Джузеппе Погасси и еще нескольких антифашистов. Вслед за этим союзные военные власти арестовали несколько десятков известных антифашистов.

Концы в воду

Лица, прибывшие с Крита, сообщают, что капитулировавшие там немцы предварительно затопили в море тяжелое вооружение и транспорт, а пехотное оружие сохранили. Несколько дней назад немецкий солдат застрелил грека Андрулакиса. Через Пирей продефилировало более 500 вооруженных немцев, прибывших, очевидно, с Крита. Этот «парад» произвел удручающее впечатление на население Пирея.

Афинские газеты опубликовали заявление командующего английскими силами на Крите Престона о том, что Андрулакис был убит немецким часовым в расположении немцев. Затопленное вооружение было, по словам Престона, устаревшим.

Нет фашизму

Американский «Комитет освобождения Испании», различные профсоюзы, входящие в состав конгресса производственных профсоюзов (КПП), а также организации лиц, говорящих на испанском языке, устроили антифашистскую демонстрацию. Демонстранты требовали немедленного разрыва отношений с франкистской Испанией.

Член муниципалитета Дэвис и кандидат в члены муниципалитета Коннолли выступили с речами, в которых осуждали продолжение поставок продовольствия и других продуктов в Испанию. Они требовали оказания помощи испанским республиканцам. Демонстранты несли много плакатов, на которых было написано, что Франко сотрудничал со странами оси во время войны и что испанские фалангисты орудуют в странах Латинской Америки.

Король под подозрением

В связи с обсуждением в бельгийском парламенте вопроса о короле Леопольде, бельгийская газета «Пепль» привела новые данные о связях короля с гитлеровцами. Отметив, что публикуемые ею сведения основаны на абсолютно достоверных показаниях, заслуживающих полного доверия лиц, газета пишет: за несколько месяцев до высадки союзников во Франции король Леопольд решил покинуть Бельгию еще до освобождения страны и начал переговоры с немцами по этому вопросу.

Это решение король принял потому, что он опасался суровых репрессий против своих немецких сообщников после поражения гитлеровской Германии. По тем же мотивам король отказался скрываться в Бельгии или бежать из страны с помощью союзников.

Газета добавляет, что король Леопольд делал весьма нелестные для союзников сравнения между оккупацией Бельгии союзниками и немцами.

Чехословакия национализирует промышленность

Состоялось первое заседание центральной комиссии по национализации тяжелой промышленности.

Министр промышленности Лаушиан заявил:

- Мы будем национализировать всю промышленность, имеющую общегосударственное значение для республики и всего народа. Прежде всего, это касается таких отраслей промышленности, как добыча руды и минералов, угольных шахт, металлургических, литейных и оружейных заводов, а также химической промышленности. Большинство предприятий будет передано народу без каких бы то ни было компенсаций немцам, мадьярам и коллаборационистам.

Советская наука показывает пример

Президент Мексиканской Национальной Академии Наук д-р Мануэль Сандоваль Валярта, который недавно возвратился из Москвы, в беседе с корреспондентом ТАСС выразил восхищение мощным развитием науки в Советском Союзе.

Победа Советского Союза в войне против гитлеровской Германии, как сказал Сандоваль Валярта, была достигнута также благодаря советской науке, которая оказала блестящую поддержку Красной Армии.

Прекратить аресты

Агентство АФИ передает из Рима, что в Триесте в знак протеста против ареста союзниками некоторых крайне левых элементов была объявлена всеобщая забастовка.

В Венеции также была объявлена забастовка в связи с недовольством, вызванным медлительностью чистки. Толпа демонстрантов направилась к зданию, занимаемому союзной комиссией.

Секретарь социалистической партии предложил прекратить демонстрацию, объявив с балкона королевского дворца, что достигнуто соглашение».

Добро пожаловать домой

По предложению швейцарского правительства между правительствами СССР и Швейцарии при посредничестве Временного французского правительства прошли переговоры по вопросу о положении интернированных в Швейцарии советских граждан, бежавших туда во время войны из немецкого плена.

Швейцарское правительство предложило создать две комиссии: одну — из представителей СССР, Англии, США и Франции для обследования условий пребывания в Швейцарии советских граждан, и другую — из представителей Советского Союза для организации отправки советских граждан на родину.

Советское правительство приняло предложение швейцарского правительства о создании указанных двух комиссий и назначило своим представителем генерал-майора Вихорева. Он выехал в Швейцарию.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 21-27 июля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…ухаживают за памятниками

У входа на Калужский деревообделочный комбинат на братской могиле воинов, геройски погибших за свободу и независимость нашей Родины, появился памятник. Могилы обнесены заборчиком, окрашенным заботливой рукой.

Проходя мимо могил, рабочие снимают шапки, отдавая заслуженную честь могилам героев. Комсомольцы комбината заботливо ухаживают за могилами. Часто они приходят сюда после работы, чтобы полить цветы, поправить ограду.

…строят школы.

Колхозники сельхозартелей Буднянского сельсовета Спас-Деменского района общими силами строят семилетнюю школу. Такая же школа строится в Ново-Александровском сельсовете, капитально ремонтируется здание школы в Понизовье.

…собирают молодежь на праздник.

В селе Клыково Козельского района состоялась большая комсомольско-молодежная массовка. Молодежь Бурнашевского и Потросовского сельсоветов собралась на большой поляне, окруженной столетними липами и березами.

В семь часов вечера начался молодежный праздник. С большим интересом слушали собравшиеся доклад на тему: «Комсомол в боях за Родину». Затем о жизни и работе своих колхозов рассказали секретари соревнующихся комсомольских организаций.

Началось гуляние молодежи. Под звуки двух баянов до поздней ночи пели и плясали юноши и девушки. Массовка закончилась ужином в честь молодых передовиков сельского хозяйства.

…благоустраивают улицы.

Домашние хозяйки, проживающие по улицам Циолковского и Парижской Коммуны, с большим желанием работают на благоустройстве своей улицы. Они отремонтировали тротуары, прокопали кюветы, навели чистоту во дворах. Многие обновили номера на домах, вывесили списки жильцов. Улица принимает опрятный и культурный вид. Нужно бы только быстрее исправить канализационные трубы в доме № 20, так как из-за неисправности их здесь всегда течет зловонная лужа.

…наказывают за растраты.

Народный суд Малоярославецкого района рассмотрел дело по обвинению Александровой С. И. по ст. 116 ч. 2 У.К.

Александрова, работая в филиале столовой № 178 заведующей буфетом при станции Ерденево, присвоила 24 тысячи руб. В течение 10 дней она не сдавала выручку.

Суд приговорил Александрову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.