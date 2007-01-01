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На Правобережье Калуги произошла утечка

Дарья Джуманова
25.07, 14:56
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25 июля местная жительница Любовь сообщила о проблеме под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Добрый день. У нас возник такой вопрос. Правый берег, улица Энергетиков. Примерно Энергетиков, 10 с прилегающей не асфальтированной дороги на новый асфальт вытекает вода. Течет вдоль всей улицы до шоссе, а там у пункта скорой помощи это все превратилось в огромную лужу. В месте истока этой «реки» находится какое-то производство. Грузовики вытаскивают на асфальт грязь и щебенку. В итоге часть асфальта покрыта грязью и щебнем, вдоль тротуара по улице Энергетиков течет ручей, брызгами (из-под колес) которого обдаёт пешеходов. Пожалуйста, попросите специалистов посмотреть этот участок дороги, - написала она.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области пообещали устранить утечку в течение одной-двух недель.

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