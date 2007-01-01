В Калужской области рассказали об итогах массового рейда по мигрантам

В середине нынешней недели проверки прошли в деревне Кривское Боровского района.

В отделение полиции были доставлены 64 выходца из Средней Азии, рассказали 25 июля в МВД России.

На нарушителей составили 51 административный протокол. В частности, у 19 человек не было подтверждения о легальном проживании в России. 14 иностранцев незаконно работали на территории Калужской области.

Полиция обещает продолжить массовые проверки.

Напомним, этой деревней плотно занялись после случая сексуального насилия над маленьким ребенком.