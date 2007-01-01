В Износковском районе закрыли доступ к аварийному зданию

Районная прокуратура выявила грубые нарушения в содержании опасных объектов и сооружений. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 25 июля.

В деревне Ореховня находится здание с серьезными повреждениями. Оно постепенно разрушается, но территория оставалась открытой для всех, включая детей.

Надзорное ведомство оперативно отреагировало: в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию сельского поселения «Деревня Ореховня» обезопасить здание.

Теперь доступ к данному объекту закрыт.