Афиша Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калугу приехал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Общество

В Калугу приехал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Дмитрий Ивьев
25.07, 14:10
0 361
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Федеральный чиновник начал своей визит с Федерального технопарка профобразования.

Котяков похвалил воспитанников калужского центра космического образования «Галактика».

Там ему представили несколько кадровых проектов.

Как рассказал губернатор Владислав Шапша, министра заинтересовала программа «Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста». Это совместная работа правительства региона, технопарка профобразования и ведущих предприятий области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp0ckwwcGZ4bGhxZzRtVGtLYnBTUXc9PSIsInZhbHVlIjoiVTBYRnI1a0JwL3JsL1dQMEhIR0dtMzZJUCt2c0xTRUZXZ0hVYVEwMFJWNWJ1ejM4dW04bXZuZ1k1NzVJQ2ZqSHpLRE9vVUJnME1mQkJ5eWVMNURwd0J3dDlpWnFXSXBwYWN0dXVrU1ZFSExiTHdaY1phMjhtWFRpcDUyZnR5aHJGdURLZjY4dTBhT0wrWk5GYnVDSldGYmNMNlBhaDVSOVFQZ20rRXgyMXYzTENOdWlxWnNKUkQyOEM1cHVXWGNEUGgrMmhUb0RuR2lZOFFwcVZiZGtUN3V2RWxScm9SWjFzUUl6ZE1reVBoYTloVi9xRStCN0ZxN0RlWEVGR1ZEaVQrWm54bGR2QzdkanlVMHYzcERKQ0pIU2pnWTB3STZDOUFmNmduRzZ3MVpuWDlReWREaVIzN25lZGUxVUFkSFJtbFRGaXpvS0drWjBkNkJmV0xwM2sxMm1jdUdrZ283a2gwRG8vQjJSTDdJZGxrT1ROM0o1c0ZnOTdXVGlXb0pnOFA0cnRTQ1FCWkpPQlJ4bTl5WGYwZ2VpL1RDRzFhcEpsVGlYcVpTWEV1T2d0ejloOVNlbmM5aGVMN3RQNW4xSyIsIm1hYyI6ImI5OTBjOGY1ZWVmZjczNGI1OTZkOWQ5NmFmNzdhZjIzZjBmZDkxNmMyYzI1MzAzYzkwYTE1NTU1MmNiMzVjNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdTbk9HZHlZR0VSa0pDR0phU28xNGc9PSIsInZhbHVlIjoiWTBScGwwQ0FmdnBvZjJ6ZElKYzZCbmFDY1RMeHA1cEFFdzI4dWZOZzk3KytiVGoxWGMzMkZyTGFJNlp4Z3orVWZRcHp6QTRmdEdUdjR0WFpBMkVaK04xNGFoVVFmeVNtSGM4ajlQcGlLOThyWXZCQU8rVklrOUsySngrVFdpUkFXajFnU2I2bjZoRmJZbXo1Z29DOFBXYStTaWs1NndkQ3ZocnozSkc3ck1Ndnc2MFFsSGtlK0paeWgwUGtUYUxMQlBFT1FwVTFyUUU1bUcwWCtJNVlDcVo1WDJmN2lLaUhSbFJtRkptK2x2b2VoTlErK1N4Y2dlOXFPSUdudU9mMktLbVZzWnBIOEI5Q2tscnpKa25nT3RzUVd1QUdVY2dRbjcyTnJWSGw5cytXUUZ0V0F6eFQzOXpkQlgrMFByYTUzbi9MU0ozL0gxaFg2aVRlVWJBVm5xT2g3dkkvcTY1YVZFRFVlS3JmbVczdDdCdzErTzV0MDI2cTV4N0RLYjByaFFjbUI3a0EzTlJXODRua0laL3Bqd01yVzZDTXFiL2ZQQ0E1TFprSWNOVmlBcDVjZmtvMEpXWDFURWMzTllFOWZSVmVYNENybjdlMmNMSkdvWjBFRjVZeFNONDQ0Y0hoNWo0cHJiSm55RStnYzFBc1FpVmdqSUUwckFLcVBsWkJMbFdJVTV6SVhyQ3ZHNU9iWnBoZGh4RG56SW1scjQ4SkJSa1h1UjM5eTFWUTJKRThvVklTcjlJRjhXekFRMmVYa0kvMDhEYTk4TWJHNS9lNnFNVmVLZ3Ewd244a200VzFMQTJzSVpobUpTdGx0U0crUGtBbWt2cGRNbG4rVDFCRSIsIm1hYyI6ImRkMDEzYjc2Y2I2ODM4NTYwMjU1OWQ3NmYzZWZkNmE2NjM3ZDdiNDdjMDJlNWUwNDFlMzE4ODA4MDFkMWE0N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+