В Калугу приехал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Федеральный чиновник начал своей визит с Федерального технопарка профобразования.
Котяков похвалил воспитанников калужского центра космического образования «Галактика».
Там ему представили несколько кадровых проектов.
Как рассказал губернатор Владислав Шапша, министра заинтересовала программа «Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста». Это совместная работа правительства региона, технопарка профобразования и ведущих предприятий области.