Жителя Людиново приговорили к обязательным работам за повторное вождение в нетрезвом виде

41-летний мужчина осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщила прокуратура Калужской области.

Это уже второй подобный случай. Ранее его привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

В декабре 2024 года на улице Ленина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Рено Логан». За рулем был нетрезвый водитель. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения водительских прав на два года.