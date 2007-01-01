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Общество

Жителя Людиново приговорили к обязательным работам за повторное вождение в нетрезвом виде

Дарья Джуманова
25.07, 14:05
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41-летний мужчина осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщила прокуратура Калужской области.

Это уже второй подобный случай. Ранее его привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

В декабре 2024 года на улице Ленина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Рено Логан». За рулем был нетрезвый водитель. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения водительских прав на два года.

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