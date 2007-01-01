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Общество

В Медынском районе борщевик захватывает село

Дарья Джуманова
25.07, 12:44
1 569
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В четверг, 24 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Село Никитское, Медынский район. Вот такие заросли борщевика.

В администрации района сообщили, что для борьбы с борщевиком уже заключён контракт на обработку 4 гектаров в селе Никитское и деревне Никитское. Однако из-за погодных условий — ливней и гроз — работы пока откладываются. При благоприятных погодных условиях обработку проведут до конца месяца.

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