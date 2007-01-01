В Медынском районе борщевик захватывает село
В четверг, 24 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.
- Село Никитское, Медынский район. Вот такие заросли борщевика.
В администрации района сообщили, что для борьбы с борщевиком уже заключён контракт на обработку 4 гектаров в селе Никитское и деревне Никитское. Однако из-за погодных условий — ливней и гроз — работы пока откладываются. При благоприятных погодных условиях обработку проведут до конца месяца.