Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Сделали хуже, чем было: калужанка просит исправить ремонт дороги на Новосельской улице
Общество

Сделали хуже, чем было: калужанка просит исправить ремонт дороги на Новосельской улице

Дарья Джуманова
25.07, 12:08
0 554
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 24 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Новосельская улица. Помогите заставить городские службы исправить брак в своей работе. Дорогу сделали гораздо хуже, чем было. Она была ровная, а это так провели ремонт. Видят номер телефона и трубку не берут. Почти месяц обещают исправить, но ничего не делают. Пригоняли каток, который только время потратил, а результата нет, - написала Светлана.

В городской управе ответили, что до сильных дождей дорогу подсыпали и утрамбовали. После установления стабильной погоды специалисты выедут на место, проверят состояние дороги и при необходимости подсыпят её.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlrcWtYZE9Bdkp4akUyVlNOc2ZSL3c9PSIsInZhbHVlIjoidzFMSFVXZVREamtQb2RoL1ZScURZZ3RmRTRidmNtZ0xxa1hMS1NMSHVRTjZBNlBLTGw3WmlBVTVZRmVDcGlubXJZS0JqTk1pN2JudjNsRmJNZWltbWdHeVBkU1JtaEFQKzUzUEZMbzF5RCtIbys5cUpOYlVoY2t6TW1LdHkyUnRXaEhhclhrY09EYmF0TFQ0eTlhdGxxclpNSmJyY3RSQ0xuaW12TXp1bmdNdHp6TENBSUNnQmxwR1ZTcGFaUThLNW8veEg4cGY4MDV6UU1OTURzZytmdCtnU2ZHSi9FY1orcFZMRXBGZUZMbTBLa05xS0NwNHlGdW8xNzMzU2FOb0ZHbjNHSXV5ZndsNi9rd1Nwc3R1dk0xZjlGOVhad3NNY3N3dVV3QUx5a0F4SEFOMG5Id1k5Uzd3U3RyODNNNVg3MDhDN3YzZUxwSEJsNFIvcnAwRkJQRUxDN1RabkNJQ0t2TWdMdDZGZFRvNXZ0NVdHRE40Z2ROUm1aZjFqZHpjeU9Uakl3eXZPMndvbXJMaHZna1Y3VXRvc2Y5bTFnUEU0bitRSXZyZURwZjFwa2R5ZEl4YjdpSzAwRlhUeGk0dSIsIm1hYyI6IjVmZjVmMWFjZTdmZDY4MzRjMDNmZjg0MDVjN2EyNWNjOWU1OTEzMDUwM2Y1ZjExM2E4ODg0YTViNmEwYjYxZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpzSTlKcUhWQnBkS2FBWkhzU2EyTkE9PSIsInZhbHVlIjoiOVo2K3IxMDg1blRZaFNVdHNUdzNZbjdWcG4wS3pUQklsRmRoRHF0WFlndDlMTW5MWFFpU2NKNmNNakRpS2xaWmdUYTBmYnE4U3hjU3BlMzdyalh2WHFjUzRRM0dINmUxbVd5UldFYUY1YjBVbWVuRWJkeUViU3MxOTVHZElsbmNmbnE4L1JmR0wra0Z6eFg4aWRxbGdScndSRGttUXdialV2V3BWTjVJVmRzT2ozOHNyMERQQWEwWHQ2WTNyMEFrMTRmVHUxd3pRRlZScmxzaGVDeGFLSFp0MHJnY2Z5bC94RWpXMnF0eWEwMnoyZzV3ZEZaMk5RWWNFMlcxZnFMdFdWZnhuZURwSE40SGtvMG9Fak5nLzB2Q3ZPNU5BNjJZWFRETFRmcE5yWUhWUmtnMlNISkpXSGRGd1pVeDNWbHFkcEVNb0J4UE5nTkJUYkczQ3YvSmJCWGtWUlFkZkJPSGVia3dzbXJyVG5JZEV6QzYyL2xwTVo0UFlqS2lGT3lSQS9pRFNETDBTTDV6OXB6RnRyK29rSGZHbElQeUF1dmZyMmxKbFN3dmR4ckY2VERrOTIwTkhLWVViNmxDYkRNaTBjU2RnSzE3UlhhYlp0RUtxZG9JanNFS0k0TzRnY2tBVUhENE5zVm9OL1B5a1ZVWCs4LzFLeUtvLzE0VXY4V1Q3d1dBeGoyZ0pvcUFTeTNOQU5SRWhNVTB4M2xKSnYyOC96VnlIRHBNSENILzBCTDRhSXNCWFBwZTFSdFkwbDcya0VTdThHRjNxc0JYYXU4NnNoeGtOYkZsVVpFaDJ4Y3QyRUdDaXI5eXVCZnN1a0NrTEQ0c1A0cTMrcGVVb1BLSCIsIm1hYyI6IjdmYjIyZWIyMjFkNjY4OTAyYzMyOWQ3N2Q0OWNhOTYwZjYyODNjMWRkMGQ2NmRhMzg1YjBmNDcxNDM5YWRkNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+