Сделали хуже, чем было: калужанка просит исправить ремонт дороги на Новосельской улице

В четверг, 24 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Новосельская улица. Помогите заставить городские службы исправить брак в своей работе. Дорогу сделали гораздо хуже, чем было. Она была ровная, а это так провели ремонт. Видят номер телефона и трубку не берут. Почти месяц обещают исправить, но ничего не делают. Пригоняли каток, который только время потратил, а результата нет, - написала Светлана.

В городской управе ответили, что до сильных дождей дорогу подсыпали и утрамбовали. После установления стабильной погоды специалисты выедут на место, проверят состояние дороги и при необходимости подсыпят её.