От деда к внукам: семья Рулёвых продолжает историю родного предприятия

35-й Механический завод уже много лет является ключевым производителем оборудования для газотранспортной и газодобывающей промышленности.

Основное направление деятельности предприятия — ​выпуск высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу важнейших отраслей российской экономики.

Сегодня завод представляет собой современный производственный комплекс, оснащённый оборудованием, позволяющим выполнять полный цикл изготовления сложных металлоконструкций и узлов.

За годы работы здесь сформировались свои приоритеты, имеется множество достижений, но главная ценность завода с годами не поменялась — ​это люди, их преданность делу и традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Многие сотрудники завода гордятся своей работой и стремятся к профессиональному росту. Одним из примеров таких людей является Дмитрий Рулёв — ​начальник цеха и продолжатель дела своего деда и отца.

Он стал представителем уже третьего поколения, кто посвятил себя 35-му Механическому заводу.

Дед и отец Дмитрия отдали предприятию десятки лет, а теперь он ведёт свою команду к новым достижениям.

Все началось с дедушки

Основателем династии стал дед Дмитрия — ​Сергей Васильевич Рулёв, который пришёл на завод после Великой Отечественной вой­ны. На фронте он служил танкистом, затем водителем, и после Победы продолжил работать с техникой.

На завод он устроился водителем и всю жизнь оставался верен этой профессии.

Его преданность и профессионализм стали примером для будущих поколений семьи.

Отец Дмитрия — ​Сергей Сергеевич Рулёв — ​продолжил семейную традицию, посвятив заводу около 30 лет своей жизни. За это время предприятие переживало изменения: смену руководства, внедрение новых направлений работы.

Мужчина занимал разные должности, но большую часть трудового пути проработал, как и его отец, с техникой.

Помимо Дмитрия, на заводе трудится и его младший брат — ​Алексей Сергеевич Рулёв, который работает здесь плотником уже около 12 лет. Интересно, что брату помог устроиться отец, а позже уже он, в свою очередь, содействовал Дмитрию в поступлении на 35-й завод.

Сейчас братья работают бок о бок: Дмитрий возглавляет цех, а его брат руководит бригадой плотников.

От ученика до начальника за три года

Сам Дмитрий рассказал, что изначально не планировал идти по стопам предков. Долгое время он работал в IT‑компании и собирался развиваться в этой сфере.

— Пандемия изменила мои планы: из-­за сокращений я остался без работы и был вынужден искать новые варианты, — ​признаётся мужчина. — ​Брат помог устроиться на предприятие.

Начинал Дмитрий Рулёв с должности ученика на производстве, но всего за 10 месяцев дослужился до мастера. Работа увлекла его, и он решил остаться.

Усердие и ответственность не остались незамеченными — ​через три года Дмитрий стал начальником цеха.

Но на достигнутом он не останавливается. Сейчас Дмитрий получает высшее техническое образование и уже зимой станет дипломированным специалистом.

В планах — ​движение в сторону основного производства, карьерный рост и помощь в развитии завода.

Дмитрий с братом на новогоднем празднике у отца на заводе.

Продолжатели династии

У Дмитрия Рулёва двое детей — ​сын и дочь. Мальчик с детства любит мастерить и создавать что-­то новое.

— Если сын выберет путь инженера или конструктора, это будет прекрасным продолжением нашей семейной традиции, — ​говорит Дмитрий. — ​Современное производство нуждается в технически грамотных специалистах, способных не только работать с оборудованием, но и совершенствовать его.

Возможно, через несколько лет в конструкторском бюро завода появится новый специалист с фамилией Рулёв, ​и семейная династия работников 35-го завода продлится на ещё одно поколение.