От деда к внукам: семья Рулёвых продолжает историю родного предприятия
Основное направление деятельности предприятия — выпуск высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу важнейших отраслей российской экономики.
Сегодня завод представляет собой современный производственный комплекс, оснащённый оборудованием, позволяющим выполнять полный цикл изготовления сложных металлоконструкций и узлов.
За годы работы здесь сформировались свои приоритеты, имеется множество достижений, но главная ценность завода с годами не поменялась — это люди, их преданность делу и традициям, которые передаются из поколения в поколение.
Многие сотрудники завода гордятся своей работой и стремятся к профессиональному росту. Одним из примеров таких людей является Дмитрий Рулёв — начальник цеха и продолжатель дела своего деда и отца.
Он стал представителем уже третьего поколения, кто посвятил себя 35-му Механическому заводу.
Дед и отец Дмитрия отдали предприятию десятки лет, а теперь он ведёт свою команду к новым достижениям.
Все началось с дедушки
Основателем династии стал дед Дмитрия — Сергей Васильевич Рулёв, который пришёл на завод после Великой Отечественной войны. На фронте он служил танкистом, затем водителем, и после Победы продолжил работать с техникой.
На завод он устроился водителем и всю жизнь оставался верен этой профессии.
Его преданность и профессионализм стали примером для будущих поколений семьи.
Отец Дмитрия — Сергей Сергеевич Рулёв — продолжил семейную традицию, посвятив заводу около 30 лет своей жизни. За это время предприятие переживало изменения: смену руководства, внедрение новых направлений работы.
Мужчина занимал разные должности, но большую часть трудового пути проработал, как и его отец, с техникой.
Помимо Дмитрия, на заводе трудится и его младший брат — Алексей Сергеевич Рулёв, который работает здесь плотником уже около 12 лет. Интересно, что брату помог устроиться отец, а позже уже он, в свою очередь, содействовал Дмитрию в поступлении на 35-й завод.
Сейчас братья работают бок о бок: Дмитрий возглавляет цех, а его брат руководит бригадой плотников.
От ученика до начальника за три года
Сам Дмитрий рассказал, что изначально не планировал идти по стопам предков. Долгое время он работал в IT‑компании и собирался развиваться в этой сфере.
— Пандемия изменила мои планы: из-за сокращений я остался без работы и был вынужден искать новые варианты, — признаётся мужчина. — Брат помог устроиться на предприятие.
Начинал Дмитрий Рулёв с должности ученика на производстве, но всего за 10 месяцев дослужился до мастера. Работа увлекла его, и он решил остаться.
Усердие и ответственность не остались незамеченными — через три года Дмитрий стал начальником цеха.
Но на достигнутом он не останавливается. Сейчас Дмитрий получает высшее техническое образование и уже зимой станет дипломированным специалистом.
В планах — движение в сторону основного производства, карьерный рост и помощь в развитии завода.
Продолжатели династии
У Дмитрия Рулёва двое детей — сын и дочь. Мальчик с детства любит мастерить и создавать что-то новое.
— Если сын выберет путь инженера или конструктора, это будет прекрасным продолжением нашей семейной традиции, — говорит Дмитрий. — Современное производство нуждается в технически грамотных специалистах, способных не только работать с оборудованием, но и совершенствовать его.
Возможно, через несколько лет в конструкторском бюро завода появится новый специалист с фамилией Рулёв, и семейная династия работников 35-го завода продлится на ещё одно поколение.
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