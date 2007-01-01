В Калуге появились первые жалобы на работу новой поликлиники на Правобережье

В пятницу, 25 июля, местная жительница оставила несколько замечаний в комментариях под публикацией главы региона Владислава Шапши.

- Поликлиника красивая, современная, непонятно только, зачем кабинеты терапевтов, самых востребованных врачей, расположили аж на третьем этаже, а лифт не работает, только что женщина в возрасте еле поднималась по лестнице, отдыхая на каждом этаже. В кулерах есть вода, но нет стаканов, - написала женщина.

- Спасибо за сигнал. Стаканчики сейчас поставят в кулеры. Мы в курсе о проблеме с лифтом и уже стараемся устранить ее. Пациенты, которые испытывают сложности с подъемом на верхние этажи, могут обратиться к дежурному регистратору. Он пригласит врача, и прием проведут на первом этаже, - сообщили в региональном Минздраве.