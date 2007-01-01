В Козельске отремонтировали Центральную районную библиотеку
Там провели отделку внутренних помещений и заменили мебель, сообщили в пятницу, 25 июля, в правительстве Калужской области.
- Появились комфортные современные зоны для чтения и работы за компьютером. Здесь будут проводиться мастер-классы и другие мероприятия, - прокомментировали в правительстве. - Модернизация библиотеки стала возможной благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в нацпроект «Семья».
Открытие библиотеки состоится 8 августа в День города.