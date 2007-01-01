Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Козельске отремонтировали Центральную районную библиотеку
Общество

В Козельске отремонтировали Центральную районную библиотеку

Дмитрий Ивьев
25.07, 11:37
0 105
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там провели отделку внутренних помещений и заменили мебель, сообщили в пятницу, 25 июля, в правительстве Калужской области.

- Появились комфортные современные зоны для чтения и работы за компьютером. Здесь будут проводиться мастер-классы и другие мероприятия, - прокомментировали в правительстве. - Модернизация библиотеки стала возможной благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в нацпроект «Семья».

Открытие библиотеки состоится 8 августа в День города.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktJRGtBeEhEM1JDdGFoQ2pRd2tWRUE9PSIsInZhbHVlIjoiNUhjYWFWdlQ0UU9tbHI0WEFMUEJoQ2xRQzY3eXZaRkZVazdDMHZmYVA1dzdmcGpjRXk5VkM0MDV6YklKVmdQS3Jrc3QvZ0JPdVhpSitHZFl4bE1XZlEwK1ZVdDIrRWpjVTVPSFNERktPRDNXeHgzS3pnSzhhOUZ6S25uNW1uMC9INHFkN1lpdi9MUjdPMTBoS1FjMWZTMW5SSDFweWdiSHhKNEJyWnB2UklaU2NVcW5GekVxSWlmZGFOeDNjaUgwL01hSjREQ0pnUTRhTzdqV1dVWnpUendvNVh6Vm4vUHJaSzJ2bW1MUjdhT1lVRWVKRjNFSzIzSmhqb3N1KzlnUDA4anZDaDhzUEhtYnAzTXpIeUluU1ZIZ0FUYVZFSklQNG5WeXo1dlRNQld4UVlmZlRKSExkTlBXOUxMZFFtcXRhS3BjejdQNnVZNDZmSlZqV0ZCMTZ0Y21FSitoS2hPd1hlUmp0TXZkSVRxaFhrc1JiWDA5KzY4c0d3cVdtdTVFaENXOUFoNEJCU1hZWHRnVC83YWYxNzJkMk5pODZ0SEhHWHdGYjBkSHRFY1RMNUhHUlgvUzlrNThpSkVjRGVLVCIsIm1hYyI6Ijc5OGExMTJjMzY0NDhjZDVmMGE3YTU0ZjkxZDRkMWI0NGQyMTJlYWU0NGU5NGQ0OGJhYjdiOTBhYTI2NWIyNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhaZDQvUlN5ZHlSS3RFempTUjIyUEE9PSIsInZhbHVlIjoialIvUnJ5YlUzNi93VE0xQU1JWFNyUUYxRTdNL08xR2dmRzVsaXVrUW1WSEF4RkRNeUpPbENBa3RCTldkRTdSTHpzWXFlekRPNXlrMW1iWCtGU0wzL0RHZXI5bitmTmdlZ0ZWWUpPSUNJUTMrLzVjeXdLYTUzRE9HazRQV2ZOdU5hb2M4Mk85cGprYkxOaDA0cjBoempHZG9XenNuR2IrQ2tGTTdpRHY5TGlFcU9IVHdGVHY2TlgzeG1nLzlxVVZoRnJvcnFCeDFrQUxaWm5WaDhlU1ZUYzdwdjVlNzg3WkFGVCsraWhmRWUxZ21BTjJHZzdpYUdheWtSN2d3WW80YnlBN1ZPS0Uxd2xpVDdjRzkzZzF0VG8yL2E2RGRKOU5LUFNTZEFHQzdWMEVJV05OR0c4VHpWUjR0ZkxRZFh5ZVU2Q2NKekdEZEEvbTJrcjIxUVRPZkFpV1JGU0hKWXZXL1hJa3E1cU8rR0NocjZLd3NZd0FIUFVzK1dRVnZPTkRsSnVXK3VFRTE4a0hLaXExeHVzKzJLNVJBUzFwTWtOZUQvK05jcjlic0libTBYY0FMdzhYNDFyWElhWjJJR3grQU1mOFJuN0d3V1lKMThrMWR3YmpUdFhQc3dsNmpTTGl3VlF2M2pQYXh6bGdRWWFReEdPS01ROTVjMnJGelhSQTlpdGNpa2JvaExac3VPNUs3L3p2UFR6UVV1VjFnajIxVWU5RWtPdTZPWlp1aWZ4cWtRN3A5N0kzbzYrZ0RtMUFZd3c3OTI2V0tTSng0dDdsWnpINHd6a3VlWk4zUkJoanZESnFMSGdRcjdPMWpuSlkrbFlpWWMzNHFJQUFWQlltZSIsIm1hYyI6IjkxODMwNjVjZGI3ODJmZTI1ZDAzNmJiODEwYTBmYjllZDZkNzI3MzY4NzYyYzJhMjUyYzJhMTRkMDA5NmY0NmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+