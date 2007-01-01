В Пучково пообещали вывезти мусор после жалоб в соцсетях

В пятницу, 25 июля, местная жительница оставила комментарий под постом губернатора Калужской области в социальной сети.

- Можно у вас снова попросить помощи с вывозом мусора в деревне Пучково по ул. Совхозной. Фото прилагаю, так уже две недели. И хотелось бы ещё попросить помощи организовать в деревне тротуар, так как дети и жители деревни вынуждены ходить по проезжей части и с колясками и детьми до магазина и также до автобусной остановки 34 автобуса, - написала Мария.

В горуправе ответили, что уборку проведут в течение следующей недели. Строительство тротуара не входит в бюджет текущего года, но при наличии финансирования власти рассмотрят возможность его создания.