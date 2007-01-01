Шапша встретился с калужскими следователями
В пятницу, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия РФ.
В Калуге отметили ветеранов и лучших работников ведомства.
- Сотрудники следствия постоянно повышают оперативность и качество работы, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В первом полугодии по целому ряду важных показателей, включая раскрытие наиболее тяжких преступлений, калужское управление сохранило позитивную динамику. Без промедления СК реагирует на резонансные происшествия. Это профессиональный праздник также для следователей ФСБ, МВД России. Каждый на своем месте, в рамках своих полномочий, вносит свой вклад в обеспечение порядка и безопасности в регионе.
Он поблагодарил следователей за службу.