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Общество

Жительница Калужской области получит от турфирмы 178 тысяч рублей за сорванный отдых

Дарья Джуманова
25.07, 11:00
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Малоярославецкий районный суд удовлетворил иск женщины, чей отдых в Турции был отменен в последний момент. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 24 июля.

В 2022 году женщина заплатила турфирме 135 400 рублей за путевку, но за день до вылета ей сообщили, что тур отменен из-за ликвидации ИП. Часть денег, 30 000 рублей, она получила только через два года.

Суд обязал турфирму выплатить оставшуюся сумму — 105 400 рублей, штраф в размере 52 700 рублей, компенсацию морального вреда в 20 000 рублей и госпошлину.

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