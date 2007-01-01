Как в Калуге решить проблему парковки машин под окнами многоэтажек

Проблема парковки во дворах многоквартирных домов остаётся актуальной. С одной стороны, автовладельцы испытывают нехватку мест для парковки. С другой стороны, жильцы первых этажей против того, чтобы под их окнами была стоянка.

На эту тему 24 июля в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Вопрос парковок авто в старых дворах, где нет газонов под окнами. Вопрос находится безусловно в поле граждан, но бывают случаи, когда граждане не могут договорится. В таких дворах авто паркуется парой вплотную к окнам, глушителями в детские окна, прогревают так свои авто, дубасят дверьми и это все в режиме нон-стопа. Уже молчу про подъезды, к которым порой не подойти и всем службам просто начхать на это, ссылаясь на то, что придомовая территория и творите что хотите. Вот эта самая настоящая анархия, перерастающая в террор автовладельцев по отношению к остальным жителям многоэтажек. Я уже молчу про риски возгорания авто, припаркованного у окон граждан или падение беспилотника на это авто.

Как вы думаете, нужно ли ограничить парковку во дворах многоквартирных домов? И как это сделать так, чтобы не ущемлять права ни пешеходов, ни автовладельцев? Поделитесь своим мнением в комментариях.